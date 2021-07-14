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Polisten hayat kurtaran proje Adana'da toplum destekli polislik şube müdürlüğü, havaların ısınmasıyla şehir merkezinde 15 gencin boğularak hayatını kaybetmesi sonrası başlatılan “Analar Ağlamasın” projesi kapsamında sulama kanallarında yüzen çocukları toplayıp havuzlara götürdü Kanalda yüzerken polisi karşısında gören çocuklar önce kaçmak istedi, havuza götürülünce mutlu oldu Polisler uyarılara rağmen kanalda yüzenlere ise cezai işlem başlattı

İHA

Adana'da toplum destekli polislik şube müdürlüğü, havaların ısınmasıyla şehir merkezinde 15 gencin boğularak hayatını kaybetmesi sonrası başlatılan "Analar Ağlamasın" projesi kapsamında sulama kanallarında yüzen çocukları toplayıp havuzlara götürdü.

Polisten hayat kurtaran proje Adana'da toplum destekli polislik şube müdürlüğü, havaların ısınmasıyla şehir merkezinde 15 gencin boğularak hayatını kaybetmesi sonrası başlatılan “Analar Ağlamasın” projesi kapsamında sulama kanallarında yüzen çocukları toplayıp havuzlara götürdü Kanalda yüzerken polisi karşısında gören çocuklar önce kaçmak istedi, havuza götürülünce mutlu oldu Polisler uyarılara rağmen kanalda yüzenlere ise cezai işlem başlattı

Adana'da toplum destekli polislik şube müdürlüğü, havaların ısınmasıyla şehir merkezinde 15 gencin boğularak hayatını kaybetmesi sonrası başlatılan “Analar Ağlamasın” projesi kapsamında sulama kanallarında yüzen çocukları toplayıp havuzlara götürdü.
Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte, Çukurova'nın bunaltıcı sıcağında özellikle serinlemek isteyen çocuklar sulama kanalı, göl ve denize girerek ölümlere davetiye çıkarmaya başladı. Havalar ısındıktan sonra art arda 15 kişi serinlemek isterken girdikleri suda boğularak hayatını kaybetti.
Bu ölümlerin ardından Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci harekete geçerek annelerin ağlamaması için Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine çocukların kanala girmesinin engellenmesi talimatını verdi. Bu talimat üzerine harekete geçen polis, "Analar Ağlamasın" projesi hazırladı. Polisler gün boyu özellikle sulama kanalları etrafında gezerek kanala giren ne kadar çocuk varsa hepsini topladı. Çocuklar ilk önce polis görünce gelmek istemeyip kaçtı. Polis Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova'da kanalda yüzen çocukları tek tek toplayıp "Sizin ölmenizi istemiyoruz. Annenizin evlatsız kalmasını istemiyoruz. Bu kanallar hem ölüm getiriyor hem de çok sağlıksız. Siz serinlemek istiyorsanız biz sizi havuza götürmek istiyoruz. Artık burada yüzmek zorunda değilsiniz. Hadi biz sizi havuza götürelim" dedi.
Bunun üzerine çocuklar polisin bu teklifine çok sevinip kabul etti. Polisler kanalda gördükleri bütün çocukları üzerleri ıslak olmasına rağmen polis aracına bindirip bulundukları kanallara en yakın belediyenin yüzme havuzlarına götürdü. Polis çocukların hem sağlıklı bir ortamda hem de ölüm tehlikesi olmadan yüzmesini sağladı.
Çocuklar polislerin bu projesi sayesinde ilk kez havuza gelerek yüzdüklerini belirterek, "Biz yüzme bildiğimiz için kanalda yüzüyoruz. Sulama kanalı tehlikeli ama biz yüzüyorduk. Kanalda çok kişi boğuldu bu zamana kadar. Polis bizim ölmememiz için böyle bir proje yaptı onlara çok teşekkür ediyoruz. Artık annelerimiz üzülmeyecek" dediler.
Polisin bu uygulaması sıcaklıklar azalana kadar devam edecek. Polis kanal etrafında devriye atmaya devam edip gördüğü çocuğu alarak havuzlara götürmeye devam edecek. Polisin uyarılarına rağmen sulama kanalına girmeye devam edenlere ise cezai işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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