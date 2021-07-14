Tarım Kredi Kooperatif Market'in 365. şubesi Adana’da açıldı Arpa: "Tarım Kredi Kooperatifleri bir elini çiftçiye uzatırken, diğer yandan tüketicinin yanında yer alıyor"

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı Tarım Kredi Kooperatif Market'in 365'inci şubesi Adana’da törenle açıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı üzerinde açılan mağazanın açılışında konuşan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, “Bugün burada 365. mağazamızı açıyoruz. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bir çiftçi kuruluşudur. 17 bölge birliği, 1618 kooperatifi, yaklaşık 25 iştiraki ile çiftçimizin hizmetinde olan bir kooperatif yapılanmasıdır. Tüm dünya örneklerinde olduğu gibi Türkiye’de de Tarım Kredi Kooperatifleri bir elini çiftçiye uzatırken, diğer taraftan da tüketicinin yanında yer alıyor. Üretici ile tüketici arasında köprü olma noktasında yapılanmasını hızlı bir şekilde geliştirerek dönüştürüyor” ifadelerini kullandı.



Yıl sonunda 500 şubeyi aşacak

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türkiye’nin köklü kurumlardan bir tanesi olduğunu hatırlatarak, “Dünyada tarımın ve kooperatifçilik mantığının gelişimine paralel olarak Tarım Kredi Kooperatifleri de özellikle son dönemlerde bir dönüşüm içerisindedir. Bu manada Türk çiftçisini destlerken onların daha iyi koşullarda ürünlerini satabilmesi ve tüketicinin mutfağına gidebilmesi için Tarım Kredi Kooperatifleri gerekli dönüşümü yaparak son üç yılda marketçilik sektöründe de yerini aldı” diye konuştu.

Son dört yılda fiyatlardaki aşırı derecedeki artışı nedeniyle Tarım Kredi Kooperatiflerinin ayrı bir misyon üstlenerek mağaza açmaya karar verdiğini ifade eden Yıldırım, geçen yılı 162 mağaza ile kapattıklarını bu sene ise mağaza sayısını 500’ün üzerine çıkaracaklarını belirtti.

Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Celep, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Müdürü İsa Güler, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, kooperatif müdürleri, şirket yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

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