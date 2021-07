Adana, yenilikçi girişimciyle büyüyecek Vali Elban: "Orta düşük teknoloji ağırlıklı sanayimizi, dijitalleştirerek yüksek teknoloji üretim yapar hale getirmemiz şart"

Adana Valisi Süleyman Elban, girişimci zengini bir Adana için ekosistemin tüm paydaşlarıyla yeni bir dönem başlatıldığını açıkladı.

Çukurova Yatırım Platformu üyelerini Tepebağ’da Startup Cafe’ye dönüştürülen tarihi konakta ağırlayan Vali Elban, 2022 eğitim döneminde 494 bin öğrenciye ‘yazılım okuryazarlığı’ eğitimi verileceğini söyledi.

Vali Elban, Adana’da girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarını etkin olarak çalıştıracak bir yapının altyapısını hazırladıklarını söyledi. Adana’nın yenilikçi girişimcilikte yapacağı hamle ile Türkiye ekonomisine değer kazandıracağını belirten Vali Elban, “Pandemi sürecinde her türlü önlemi alarak okullarımızı açık tuttuk. 10 bin öğretmenimize bilişim sektörüne yönelik ‘eğitici eğitimi’ verdik. Bu kadro ile yeni eğitim döneminde çocuklarımıza ve gençlerimize kodlama ve yazılım ağırlıklı ‘bilişim okuryazarlığı’ dersleri vereceğiz. Bu bilinçlendirme hamlesi Adana’da üniversiteden sanayiye, hizmetten tarıma her alana pozitif yansıyacak. Adana girişimcilikte ülkeye örnek olacak bir konuma yükselecek” dedi.

Adana’nın hem sanayide hem de tarımda tarihi bir kültür varlığı bulunduğuna dikkat çeken Vali Elban, “Orta düşük teknoloji ağırlıklı sanayimizi, dijitalleştirerek yüksek teknoloji üretim yapar hale getirmemiz şart. Bu yola anaokulundan liseye çocuklarımıza bilişim okuryazarlığı eğitimi vererek çıkacağız. İçerisinde bulunduğumuz tarihi konağı donatarak gençlerimizin hizmetine açtık. Değer üretmek isteyen her genç buranın teknik altyapısını ücretsiz kullanabilecek. Mentorden yatırımcıya girişimcilik ekosisteminin paydaşlarıyla burada buluşabilecek. Burada ilkini oluşturduğumuz Startup Cafe sayısını şehrin farklı bölgelerine kazandırarak sayısını 10’a yükselteceğiz. Şehrimizde kurulan ve faaliyetlerine başlayan Çukurova Yatırım Platformu üyelerine teşekkür ediyorum. Dönüşümü birlikte başlatacağız” diye konuştu.

Çukurova Yatırım Platformu Başkanı Esra Özden de çocukluğunun geçtiği Tepebağ’da bir tarihi konağın Startup Cafe’ye dönüştürülmüş olmasını vizyoner bakışın ilk işareti olarak değerlendirdiklerini belirterek, “Bir yıl önce valimize Adana’nın yaşayan, işlevsel bir kuluçka merkezine ihtiyacı var demiştik. Bir yıl geçmeden eksiksiz altyapısıyla şehre böylesine güzel bir eser kazandırıldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Girişimcilik Ekosistemi Derneği olarak 5 yıldır bu şehirden inovatif girişimciler yetiştirmek için çaba gösteriyoruz. Türkiye’nin ancak yenilikçi girişimciler, teknoloji yoğun üretim ve markalarla zenginleşebileceğine inanan ve bu yönde somut adımlar atan bir valiye sahip olmayı şans olarak değerlendiriyoruz. GED ve onun üyelerinin oluşturduğu Çukurova Yatırım Platformu olarak mentörlerimizden yatırımcılarımıza bu dönüşüme destek vereceğiz” dedi.

