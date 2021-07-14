Adana'da orman yangını

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Adana’nın Pozantı ilçesinde orman yangını çıktı.

Pozantı ilçesine bağlı Alpu Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

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