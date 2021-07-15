Polis otosu ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si polis 5 yaralı

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da polis otosu ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada 2'si polis, 1'i çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Hacı Sabancı Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hamza U. yönetimindeki 01 AEG 264 plakalı hafif ticari araç, kavşakta resmi polis otosu ile çarpıştı. Kazada, polis otosundaki 2 polis memuru ile hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralanan polis memurunun durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2021-07-15 02:16:18



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