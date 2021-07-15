Tufanbeyli’de 15 Temmuz şehitleri anısına fidanlar dikildi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığı ve Tufanbeyli Orman İşletmesi koordinasyonunda gerçekleşen programa Kaymakam Abdullah Sarı, Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Birgin ve Enerjisa İdari ve Sosyal İşler Müdürü Servet Sarısoy katıldı.

Kaymakam Sarı, "15 Temmuz destanının yazıldığı o karanlık gecenin sabahında milletimiz birlik ve beraberliğiyle, cesaretiyle, azim ve kararlılığıyla hain darbe girişimine karşı duruşuyla 'Milli irade geçilmez, Türkiye geçilmez' mesajını bir kez daha net bir şekilde vermiştir. Bu vesileyle vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü ise, "Bu toprakları bize vatan olarak kılan, tüm aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Rabbim bir daha hainlere fırsat vermesin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hükümet Konağı bahçesine şehitler adına fidan dikimi gerçekleştirildi.

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