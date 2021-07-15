Cezaevi firarisi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da hakkında kesinleşmiş 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Zeynep T. (31), polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'resmi belgede sahtecilik' ile 'yağma' suçlarından girdiği cezaevinden geçen yıl kaçan ve hakkında kesinleşmiş 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Zeynep T.´nin yakalanması için çalışma başlattı. Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi´nde saklandığı tespit edilen Zeynep T., adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Zeynep T., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-07-15 10:14:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.