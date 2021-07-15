Cezaevi firarisi yakalandı

Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da hakkında kesinleşmiş 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Zeynep T. (31), polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'resmi belgede sahtecilik' ile 'yağma' suçlarından girdiği cezaevinden geçen yıl kaçan ve hakkında kesinleşmiş 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Zeynep T.´nin yakalanması için çalışma başlattı. Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi´nde saklandığı tespit edilen Zeynep T., adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Zeynep T., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-07-15 10:14:10
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