Jonas Svensson: “Adana Demirspor’un videolarını izledim” Adana Demirspor, Bolu kampında hazırlıklarını sürdürüyor Adana Demirsporlu oyuncu Jonas Svensson: “İyi bir takım olacağız” “Taraftarlarımız ilk maça gelip takımı izlesinler”

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor’un sağ bek oyuncusu Jonas Svensson, “Yapılan transferlerle kulübün Süper Lig’i ne kadar ciddiye aldığını gördüm. İyi bir takım olacağız. Adana Demirspor’un büyük bir kulüp olduğunu duydum ve Youtube’dan çok videolarını izledim” dedi.

Mavilacivertli kulüp, Bolu kampında çalışmalarını sürdürüyor. Kampa yeni katılan Norveçli sağ bek Jonas Svensson, açıklamalarda bulundu.



“Bir an önce başlamak istiyorum”

Adana’yı ziyaret edip beğendiğini ve bir an önce başlamak istediğini belirten Svensson, “Transfer süreci öncelikle uzun bir süreçti. Birkaç ay önce tekli aldım. Zaten herhangi bir kulüple anlaşmam yoktu. Uzun süredir Hollanda’daydım. Son gelişen olaylarla da burası daha çok ilgimi çekmeye başladı. Adana’yı ziyaret ettim, kenti ve insanlarını sevdim. Türkiye ve futbolu hakkında da çok şey duydum. O nedenle çok heyecanlıyım. Bir an önce başlamak istiyorum” diye konuştu.



“Çok video izledim”

Adana Demirspor’un sosyal medyadan birçok videosunu izlediğini vurgulayan Jonas Svensson, daha sonra şunları söyledi:

“Buraya gelmeden önce benim için bilindik bir yer değildi Adana Demirspor ama büyük bir kulüp olduğunu duydum ve Youtube’dan çok videolarını izledim hem kulübün hem taraftarın. Menajerlerim de Pa Dibba ile iletişime geçtiler ve ondan hem kulüp hem taraftar ile alakalı çok iyi şeyler duydum. Taraftarlarla buluşmak ve yeni stadyumda oynayacağım için çok heyecanlıyım.”



“Yüzde yüzümü vereceğim”

Kendisi hakkında çok fazla konuşmayı sevmediğini belirten Svensson, “Gençken orta sahada oynamıştım. O nedenle ben biraz ofansif sağ bek oyuncusuyum. Kendim hakkında konuşmayı çok fazla sevmiyorum. Göstermeyi tercih ederim. Yüzde yüzümü vereceğimden ve çok çalışacağımdan emin olabilirsiniz” dedi.



“İyi bir takım olacağız”

Belhanda ve Balotelli ile oynayacağı için çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Jonas Svensson, “Yapılan transferlerle kulübün Süper Lig’i ne kadar ciddiye aldığını gördüm. Çok önemli transferler yapıldı. Bu kulübün ne kadar hırslı olduğunu gösteriyor. İyi bir takım olacağız, iyi takım arkadaşlarım var. Özellikle Belhanda, Balotelli onlarla buraya gelmeden önce tanıştım. Çok heyecanlıyım ve çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum” diye konuştu.



“Gelin ve izleyin”

Taraftarları da stadyuma çağıran Norveçli sağ bek, “İlk maçı dört gözle bekliyorum. Fenerbahçe ile olacağı için de çok heyecanlıyım. Başlangıç için güzel bir maç olacak. Evimizde olacağı için ayrı bir heyecanı var. Taraftarımıza tek mesajım gelin ve izleyin” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.