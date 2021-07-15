Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Kozan ilçesine bağlı Kızıllar Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 6 arazöz, 4 su tankı, 1 greyder, 6 ilk müdahale aracı, 15 kişilik tırmık ekibi ve helikopter ile yangına müdahale edildi. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

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