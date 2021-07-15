Adana'da 15 Temmuz demokrasi nöbeti tutuldu

Hain darbe girişimin 5. yıl dönümünde Adana’da 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü nöbeti düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri kapsamında akşam saatlerinde Uğur Mumcu Meydan’ında demokrasi nöbeti tutulmaya başlandı. Milli İradeye Saygı Platformu’nun katkılarıyla düzenlenen etkinlikte meydan içerisine yerleştirilen dev sahnede 15 Temmuz’un yıl dönümü nedeniyle kısa film gösterimi yapıldı. Film gösterimin arından 15 Temmuz şehitleri için Kur’anı Kerim okundu.

Adana Valisi Süleyman Elban, “5 yıl önce aslında sıradan bir gün olarak başlayan 15 Temmuz akşam kapkara güne ve çok uzun bir geceye dönüştü. Tarihte görülmedik ihanetle karşı karşıya kaldık. Bu ihaneti liderinin talimatıyla işaretiyle bu millet ferasetiyle inancıyla ve vatan sevgisiyle hem fark etti hem de bastırdı. Çıplak elleriyle, tankları, F16’ları, silahları bastırarak darbeyi bertaraf etmesinde bu kısa sürede dünyada eşi benzeri olmayacak şekilde. Millet ferasetiyle kısa süre içerisinde inancıyla bu travmayı çabucak atlattı. 5 yıl içerisinde yapılmayacak şeyleri yapıldı. Yollar, köprüler, otobanlar, İHA’lar, sondajlar, Suriye’deki, Libya’daki ve Karabağ’daki operasyonlar hepsi kısa sürede bu millet beraber olunca başarıldı. Tek ödün vermediğimiz şey pandemi kuralları. Pandemi kurallarını dikkat ederek milletimizin artık tekrardan bu coşkuyla buluşmasını istedik” diye konuştu.

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, "Allah’a hamdolsun, 5 yıl önce yine bu meydanda biz Adana’nın tüm sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarımızla beraber burada büyük kitleler halinde sabaha kadar nöbet tuttuk. Bu vatanı asla ve asla bölemezler parçalayamazlar. Bu millet aziz millet gururlu millet Allah’ın izniyle bu memlekette kimseye bu memleketi parçalatmaz. Bu hainleri de emellerine ulaştırmaz” ifadelerini kullandı.

Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütçü ise şunları söyledi:

“Bu memleketimizin güçlü olması lazım, güçlü olması içinde bu durumlara düşmemiz için çalışmamız lazım. Her zaman için vatanımıza milletimize devletimize bayrağımıza sahip çıkmamız lazım. Şehitlerimizi unutmamamız lazım.”

Milli İradeye Saygı Platformu Başkan Yardımcısı ve Adana Kamu Müteahhitleri Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Bildiğiniz üzere hain FETÖ örgütü kendi milletinin bağrında yetişmiş güya asker kılığına girmiş şerefsiz yetiştirmişler. Bunlar kendi halklarına hiç acımadan tank namlularını bu ülkenin vatandaşlarına acımasızca seferber etmişler. Çok şükür ki vatandaşımızın buna en hızlı şekilde cevap verip darbe girişimini önlemiştir. Artık bakıyorsunuz ki gençlerimizi bile tanklarının önüne geçmiş. Hayatında darbe yaşamamış gençlerimiz dahil darbeye karşı gelmenin ne kadar önemli olduğunun farkına varmış. Ülkemizde darbeler dönemi bitmiştir, bundan sonra huzur ve sükûnet içinde yaşayacağız inşallah” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen ’15 Temmuz Şehitleri Sancak’ koşusu Merkez Parkta başlayıp, demokrasi nöbetinin tutulduğu Uğur Mumcu Meydanında son buldu.

Sporcu Ökkeş Yiğit, koşunun ardından varış noktası olan nöbet alanında taşıdığı sancağı Adana Valisi Süleyman Elban’a teslim etti. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da tüm camilerden sala okundu.

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