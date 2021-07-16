İzmir'e yata yata gitmek için kamyon çalmış Mersin’den cezaevinden çıktıktan sonra il il gezerek kamyon çalan bir kişi Gaziantep’te yakalanıp tutuklandı Şüphelinin, “Haberlerden Adana polisinin tır operasyonu yaptığını gördüm o yüzden Adana’ya gelerek kamyon çaldım” dediği öğrenildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmir'e yata yata gitmek için kamyon çalmış Mersin’den cezaevinden çıktıktan sonra il il gezerek kamyon çalan bir kişi Gaziantep’te yakalanıp tutuklandı Şüphelinin, “Haberlerden Adana polisinin tır operasyonu yaptığını gördüm o yüzden Adana’ya gelerek kamyon çaldım” dediği öğrenildi

İHA

İzmir'e yata yata gitmek için kamyon çalmış Mersin’den cezaevinden çıktıktan sonra il il gezerek kamyon çalan bir kişi Gaziantep’te yakalanıp tutuklandı Şüphelinin, “Haberlerden Adana polisinin tır operasyonu yaptığını gördüm o yüzden Adana’ya gelerek kamyon çaldım” dediği öğrenildi

Mersin’den cezaevinden çıktıktan sonra il il gezerek kamyon çalan bir kişi Gaziantep’te yakalanıp tutuklandı. Şüphelinin, “Haberlerden Adana polisinin tır operasyonu yaptığını gördüm o yüzden Adana’ya gelerek kamyon çaldım” dediği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Y.Ç.’ye ait kamyon evinin önünden çalındı. Bunun üzerine Y.Ç. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğine gelerek şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis yaptığı çalışmada hırsızlık olayını daha önce araç çalmaktan Mersin Cezaevinde tutuklu bulunurken, mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Sinan T.’nin (30) gerçekleştirdiğini belirledi. Polis yaptığı çalışmada zanlının kamyonu düz kontak yaparak çalıp Adana’da gezdikten sonra Gaziantep’e gittiğini burada da kamyonun yakıtı bitince satıp başka bir kamyon çalarak İzmir’e gitmeye çalıştığını belirledi. Polis Gaziantep’e giderek zanlıyı yakalamak için operasyon yaptı. Zanlı polisi görünce kamyon ile kaçmak istedi ancak kısa süren kovalama sonrası yakalandı. Zanlı emniyete getirilerek alınan ifadesinde, “Adana polisinin tır operasyonu yaptığını haberlerden öğrendim. O yüzen Mersin’den Adana’ya gelip polis operasyon yapmış benimle uğraşamaz diyerek İzmir’e gitmek için kamyon çaldım. Kamyonu da yata yata giderim diye çaldım. Ancak önce Adana’da gezdim sonra Gaziantep’e gittim oradan da İzmir’e gidecektim” dediği öğrenildi.
Zanlının benzer hırsızlıklardan 32 suç kaydının olduğunu da öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ayrıca zanlının daha önce Mersin, Balıkesir, Konya, Adana, İzmir gibi illerde de kamyon çaldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurban pazarında sahte para uyarısı Adana’da polis kurban pazarlarına giderek satıcıları sahte paraya karşı uyarıp, gerçek ve sahte paranın farklarını anlattı
YEREL HABERLER Kurban pazarında sahte para uyarısı Adana’da polis ...
Kafesten çıkarılmışlardı, kendi rızalarıyla girdiklerini söylediler Adana'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda kafesten çıkarılan uyuşturucu bağımlısı 2 kişi, tedavi için kafese girdiklerini söyledi
YEREL HABERLER Kafesten çıkarılmışlardı, kendi rızalarıyla ...
Kurban Bayramı öncesinde sebze ve meyveye zam yok Adana Hali'nde bir dönem cep yakan domates 1 liradan, soğan ise 30 kuruştan satılıyor Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman: “Vatandaşlar sebze ve meyveyi ucuza yiyecek”
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesinde sebze ve meyveye zam ...
Kültür ve sanat etkinlikleri Adana'ya renk kattı Pandemi günlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Mimar Sinan Açıkhava Amfi Tiyatrosu ve gerekse Merkez Park Amfi Tiyatro’da konserler ve tiyatro festivali düzenlendi
YEREL HABERLER Kültür ve sanat etkinlikleri Adana'ya renk ...
Adana'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' buluşması
YEREL HABERLER Adana'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' ...
Kozan 15 Temmuz'da tek yürek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Kozanlılar mehter takımı ile birlik yürüyüşü düzenlendi
YEREL HABERLER Kozan 15 Temmuz'da tek yürek 15 Temmuz Demokrasi ve ...
Adana'da 15 Temmuz demokrasi nöbeti tutuldu
YEREL HABERLER Adana'da 15 Temmuz demokrasi nöbeti tutuldu
Kozanlı 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Kozanlı 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı
Kayıp çocuk sosyal medya sayesinde 5 dakikada bulundu
YEREL HABERLER Kayıp çocuk sosyal medya sayesinde 5 dakikada bulundu
Gülşah Sultan Akılevi, son yolculuğuna uğurlandı 9 Yaşındaki Doruk, önce babasını sonra da annesini kaybetmenin acısını yaşadı
YEREL HABERLER Gülşah Sultan Akılevi, son yolculuğuna uğurlandı 9 ...
Adana'da 3 ayrı bölgede çıkan orman yangınları söndürüldü (2)
YEREL HABERLER Adana'da 3 ayrı bölgede çıkan orman yangınları ...
Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Jonas Svensson: “Adana Demirspor’un videolarını izledim” Adana Demirspor, Bolu kampında hazırlıklarını sürdürüyor Adana Demirsporlu oyuncu Jonas Svensson: “İyi bir takım olacağız” “Taraftarlarımız ilk maça gelip takımı izlesinler”
YEREL HABERLER Jonas Svensson: “Adana Demirspor’un videolarını ...
Adana Demirsporlu Svensson: Konuşmak yerine kendimi sahada göstermeyi tercih ederim
YEREL HABERLER Adana Demirsporlu Svensson: Konuşmak yerine kendimi ...
Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları kursları başladı
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları kursları başladı
Büyükşehir’den ücretsiz yüzme kursu
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ücretsiz yüzme kursu
Başkan Zeydan Karalar çalışanlarla bayramlaştı, ikramiye müjdesi verdi
YEREL HABERLER Başkan Zeydan Karalar çalışanlarla bayramlaştı, ...
Adana’da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
YEREL HABERLER Adana’da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
Kanaldan çıkarılan oğlunun cansız bedenini kucağında taşıdı
YEREL HABERLER Kanaldan çıkarılan oğlunun cansız bedenini kucağında ...
Kanalda 12 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu Adana’da dün sulama kanalında kaybolan 12 yaşındaki çocuğun kanalda cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kanalda 12 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu Adana’da ...
Eskitütüncü: “Kurban bağırsakları ve derisini ekonomiye kazandıralım” Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçılar Birliği (ASHİB) Yönetim Kurulu Üyesi Nurullah Eskitütüncü, son 5 yılda 8 milyar 540 milyon dolarlık ihracat değerine ulaşan deri ve bağırsak sektörünün ham madde ihtiyacının üçte birlik bölümünün Kurban Bayramı’nda kesilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan karşılandığını belirtti
YEREL HABERLER Eskitütüncü: “Kurban bağırsakları ve derisini ...
Cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi yakalandı
Akdeniz’den 6 ayda 167 milyon dolarlık hazır giyim ihracatı Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, 2021 yılının Ocak-Haziran ayları arasında 167 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi
YEREL HABERLER Akdeniz’den 6 ayda 167 milyon dolarlık hazır giyim ...
Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu saniye saniye görüntülendi Adana’da kar maskeli bir kişinin akaryakıt istasyonuna gelip kılıç çekerek soygun yapma anı saniye saniye görüntülendi Zanlı olaydan sonra gasp dedektifleri tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu saniye saniye ...