Çaldığı kamyonu yakıtı azalınca satıp, başka bir kamyon çaldı



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da çaldığı kamyonu gittiği Gaziantep´te yakıtı azalınca satıp bir başka kamyon çalan Sinan T. (30), yakalandı. "Adana'da polisin TIR şebekesine yönelik operasyonunu öğrendim. Bu nedenle benimle uğraşamayacaklarını düşünerek Mersin´den Adana´ya gelip, kamyon çaldım" diyen Sinan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi´nde yaşayan Y.Ç., 9 Temmuz sabahı uyandığında evinin önüne park ettiği kamyonunun yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine Y.Ç., İl Emniyet Müdürlüğü´ne giderek şikayetçi oldu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlığı, araç çalmaktan yargılanırken, tutuksuz yargılanmak üzere mahkemece serbest bırakılan Sinan T.´nin gerçekleştirdiğini belirledi.

KAMYONU GAZİANTEP´TE SATMIŞ

Polis, yaptığı çalışmada Sinan T.´nin, düz kontak yaparak kamyonu çalıp Gaziantep´e gittiğini, yakıtının azalması üzerine aracı sattığını, aynı yöntemle bir kamyon daha çalıp, İzmir´e gitme hazırlığı yaptığını belirledi. Ekipler, Gaziantep´te operasyon düzenledi. Beklediği dinlenme tesisinde polisleri görünce yaya olarak kaçmaya çalışan Sinan T., kısa süreli kovalamacayla yakalandı.

`POLİS BENİMLE UĞRAŞMAZ DİYE DÜŞÜNDÜM´

Emniyete götürülen Sinan T., ifadesinde, "Adana polisinin TIR şebekesine operasyon yaptığını öğrendim. Bu nedenle benimle uğraşamayacaklarını düşünerek Mersin´den Adana´ya gelip, kamyon çaldım. Adana´da biraz gezdikten sonra Gaziantep´e gittim. Oradan da İzmir´e geçecektim" dediği belirtildi. Şüphelinin, hırsızlık suçundan 32 suç kaydının olduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-07-16 10:55:36



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