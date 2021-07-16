Yüreğir'de yıkımlar devam ediyor

Yüreğir Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Sinanpaşa Mahallesi’nde kamulaştırılan binalarda yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Yüreğir’in merkezinde yıllardır kanayan yara olarak bekleyen Sinanpaşa Mahallesi kentsel yenileme süreci, Başkan Fatih Mehmet Kocaispir’in çabaları ve ısrarlı takibi ile devam ediyor. 103 dönümlük alanı kapsayan yenileme için kamulaştırılan binalarda yıkım çalışmaları sürüyor.

Yüreğir Belediyesi, TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde devam eden kentsel yenileme süreci kapsamında son olarak belediye binası karşısında bulunan ve kamulaştırılarak yapı yıkım ruhsatı çıkarılan binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Sinanpaşa Mahallesi’nde kangrene dönmüş kentsel dönüşüm sürecinin atılan son adımlarla çözüme kavuşturulmasının herkese mutluluk verdiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi ile ortak hareket ederek birinci yıkım etabını başlattığımız alanlarda yıkımlar devam ediyor. Biliyorsunuz davalı olan bölgeler ile ilgili yasal takibi Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Davalar sonuçlandıkça yıkım işleri daha da hızlanacak. Sinanpaşa’da süreç umuyoruz ki yakın zamanda tamamlanacak” şeklinde konuştu.

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