Sosyal medyadan DEAŞ propagandasına gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medyada propagandasını yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda merkez Seyhan ilçesinde ikamet eden S.D. isimli şahsın sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan karara istinaden şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Şüpheli S.D. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.