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Kadınların büyüttüğü lavantaları yine kadınlar hasat etti Lavanta Kokan Tapan'da hasat mesaisi başladı

İHA

Kadınların büyüttüğü lavantaları yine kadınlar hasat etti Lavanta Kokan Tapan'da hasat mesaisi başladı

Tapanlı 7 kadının bir araya gelerek kurduğu Tapaneli Kadın Kooperatifinin köylerinde oluşturduğu lavanta tarlalarında hasat mesaisi başladı. Adana ve çevre illerden bölgeye gelen yerli turistler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kadınların bebek gibi büyüttüğü lavanta tarlalarında hem hatıra pozu çektirdi hem de hasat heyecanına katıldı.
Adana’nın Feke ilçesine bağlı Tapan Mahallesinde bu yıl 3. kez hasat edilecek olan lavanta bahçelerinde hasat başladı. 7 kadının bir araya geldiği ve 20 kadına ulaşarak 150 dönüm arazide ekilen lavanta bahçeleri, 30 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamasının ardından lavanta hasadı başladı.
Adana’dan sağlıklı gıda ve yöresel ürünleri yerinde inceleyen Slow Food Adana Birliği Kurucusu ve Lideri Pırıl Bilici ve heyette bulunan Prof. Dr. Oya Berkay Karaca, Dr. Yasemin Aktar, Ayşen Özbek, Bahar Erdem, Nadire Savaş, Şerife Karakuş ve Buket Çürük, Kozan Ticaret Odası ile birlikte Tapanlı kadınların çalışmalarını yerinde görerek hasat heyecanına ortak oldu.
Slow Food heyetindeki gönüllüler, inanılmaz güzel bir koku ile karşılandıklarını ifade ederek, “Adana sıcağından kaçtık ve çok keyifli. Yaygınlaşması çok güzel. Burdur, Isparta ile yaygınlaşan bu güzel çalışma Adana’mıza ve Feke’mize çok yakışmış durumda" diyerek bölge kadınlarının emeklerinin desteklenmesi gerekliliğinin altını çizdi.

“İyi, temiz, adil gıda üretimi için Adana’yı karış karış geziyorlar”
Temiz gıda ve unutulmaya yüz tutan lezzetleri yeniden gün yüzüne çıkarmak için Adana’yı karış karış gezen birlik lideri Pırıl Bilici de “İyi, temiz, adil gıda anlamında yerel üreticiyi desteklemek, unutulmaya yüz tutan yemekleri yeniden kazandırmayı amaçlayan bir grubuz. 1986 yılından bu yana İtalya’da doğmuş, 165’ten fazla ülkede faaliyet gösteren bir hareket. Tapana geldik. 3 yıldır lavanta ekilmiş ve hasat yapılıyor. Kadın üreticilerimize destek vermek için hasada katıldık. Çok güzel bir koku. Biz ilk kez geldik ve her yıl lavanta hasadında bulunacağız. Lavantanın çeşitleri var, çok geniş kullanım alanı var. Şu an 12 gönüllü arkadaşımız ile geldik ve çok etkilendik. Biz Adana’yı çok seviyoruz, ulaşamadığımız yerleri gezmek, görmek, bu değerleri tanıtmak için çalışıyoruz ”diye konuştu.

“4 ton hasat gerçekleşti”
Tapaneli Kadın Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hilal Köz ise bu yıl geçen seneye göre çok daha bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, “Bu sene çok güzel geçti, ilgiden çok mutluyuz. Sosyal sorumluluk sahipleri ile bir araya gelmek de bizi çok mutlu etti. Lavantanın 45 yıllık ömrü var ama her yıl büyüyerek gidecek. Bugüne kadar 4 ton hasat gerçekleşti. Çok mutlu olduk. Bizlerin bu başarısında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sezonda yine herkesi lavanta ile renklenen bahçelerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kozan Ticaret Odasından üreten ellere tam destek
Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir de Adana’nın üreten, emek veren tüm emekçilerine kurum olarak destek vermenin bölgenin gelişmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Kandemir, “Bölgemizin değeri Tapan bıçağı için coğrafi işaretimizi aldık ve bölge ekonomisinin marka değerine kazandırdık. Öte yandan, Tufanbeyli fasulyesi, Mezla balı ve daha bir çok üründe markalaşmak için Kozan Ticaret Odası olarak bölgemizde üretilen yöre lezzetlerimizin markalaşması için büyük bir emek ve keyifle çalışıyoruz. Bu hafta Tapanlı kadınlarımızın emeğini yerinde gören Slow Food ekibine ve Pırıl Bilici hanımefendiye, beraberindeki kadınlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tapan Lavanta ile markalaşıyor ve bölgemiz turizm ve üretimde hızla ilerliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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