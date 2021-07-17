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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da kavurucu sıcaklar bunaltıyor

DHA

Adana'da kavurucu sıcaklar bunaltıyor


Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, açık alandaki termometreler 40 dereceyi gösteriyor. Nemin de etkisiyle sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için parklara akın ederek ağaç gölgelerine sığındı. Parkta serinlemeye çalışan Sude Doğan, sıcak havaya dayanmakta zorlandığını belirterek, "Biz dünyada cehennem sıcağını yaşıyoruz" dedi.
Basra alçak basınç dalgasından etkilenen kentlerden biri olan Adana´da yaz başında itibaren sıcaklık, istisnalar dışında mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 38-39 derece ölçülürken, açık alanlardaki termometreler güneş altında 40 dereceyi gösterdi. Nem yoğunluğuyla birlikte sıcağın etkisini arttırdığı Adana´da vatandaşlar park ve yeşil alanlara akın etti. Sıcaktan bunalan Adanalılar, ağaçların altında oturarak ve çeşme altında başlarını yıkayarak serinlemeye çalıştı.
`ADANA´YA GELEN ARKADAŞIM İKİ GÜN SONRA KAÇTI´
30 yıldır Adana´da yaşadığını ve yaz sıcaklarına alışkın olmasına rağmen bunaldığını ifade eden Mehmet Sıddık (33), serinlemek için kendini Atatürk Parkı´nda bulunan gölgelik alanlara attığını söyledi. Her yıl sıcaklığın etkisini arttırdığını dile getiren Sıddık, "Bu yıl geçen seneye göre daha sıcak. Gölge bulduğumuz an kendimizi atıyoruz. 3 saattir burada yatıyorum. Geçen İstanbul´dan bir arkadaşım kardeşimin düğünü için 1 haftalığına Adana´ya geldi. 2 gün sonra özür dileyerek sıcağa dayanamadığını söyleyip gitti. Düğüne de gelemedi" diye konuştu.
`DÜNYADA CEHENNEM SICAĞINI YAŞIYORUZ´
Sıcaktan bunalınca arkadaşlarıyla birlikte parktaki ağaçların gölgesine sığınan Sude Doğan (18) ise bunaltıcı havadan dolayı geceleri uyuyamadığını anlattı. Duş aldıktan bir dakika sonra terlemeye başladıklarını kaydeden Doğan, "Klimasız yaşayamıyoruz. Adana´dan kaçmayı planlıyorum. Biz dünyada cehennem sıcağını yaşıyoruz. Hepimize su tabancası dağıtsınlar ve aynı anda güneşe sıkalım. Belki faydası olur" dedi. 
Yaz mevsiminin berbat geçtiğini anlatan Kader Kılıç (22) ise kronik hastalığı olduğunu ve geçen hafta sıcaktan dolayı fenalaştığını söyledi. Fırsatı olsa Adana´dan gideceğini vurgulayan Kılıç, çalıştığı iş yerindeki patronuna kendisini tatile göndermesi için çağrıda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-07-17 11:46:11

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