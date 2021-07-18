"Bayramınız felakete dönüşmesin" uyarısı

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Adana polisi, Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan sürücüleri emniyet kemeri, maske, mesafe, cep telefonu, hız ve uykusuz araç kullanmamaları konusunda uyardı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi artan şehirlerarası yolcu taşımacılığı nedeniyle otogarda sürücüleri ve yolcuları uyardı. Polis önce sürücüleri emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, hız limitine uymaları ve uykusuz araç kullanmamaları konusunda uyardı. Polis, yolcuları ise son günlerde korona virüs vakaları tekrar yükselmeye başladığı için maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda ikaz etti.

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