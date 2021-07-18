İnternet çekmediği için çıktığı ağaçtan düşüp ağır yaralandı

Güven ÖZGÜL/ ADANA, (DHA)ADANA'da, yaylada cep telefonunun interneti çekmediği için ağaca tırmanan Musa Yücel (17), dengesini kaybedip, 7 metreden düşerek ağır yaralandı.
Karaisalı'nın 1650 rakımlı Kızıldağ Yaylası'nda Musa Yücel, sabah cep telefonunun interneti çekmediği için ağaca tırmandı. Bir süre ağacın dalında oturarak, telefonuyla ilgilenen Yücel, dengesini kaybederek, 7 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Yücel, ambulansla hastaneye götürüldü. Ağır yaralı Musa Yücel, ameliyata alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Karaisali Güven ÖZGÜL
2021-07-18 15:51:05
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