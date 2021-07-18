İnternet çekmediği için çıktığı ağaçtan düşüp ağır yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Güven ÖZGÜL/ ADANA, (DHA)ADANA'da, yaylada cep telefonunun interneti çekmediği için ağaca tırmanan Musa Yücel (17), dengesini kaybedip, 7 metreden düşerek ağır yaralandı.

Karaisalı'nın 1650 rakımlı Kızıldağ Yaylası'nda Musa Yücel, sabah cep telefonunun interneti çekmediği için ağaca tırmandı. Bir süre ağacın dalında oturarak, telefonuyla ilgilenen Yücel, dengesini kaybederek, 7 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Yücel, ambulansla hastaneye götürüldü. Ağır yaralı Musa Yücel, ameliyata alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Karaisali Güven ÖZGÜL

2021-07-18 15:51:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.