Silahlı yaralama olayına giden yunus ekipleri kaza yaptı Adana’da silahlı yaralama olayına giden yunus ekipleri bir otomobile çarparak kaza yapınca, 2 polis yaralandı

Adana’da silahlı yaralama olayına giden yunus ekipleri bir otomobile çarparak kaza yapınca, 2 polis yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, D400 karayolunda meydana geldi. Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde bir kişiyi silahla bacağından yaralayıp kaçan şüpheli, polisi alarma geçirdi. Bölgeye Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra motosikletli yunus polisleri de sevk edildi. Olay yerine motosikletle seyir halinde olan yunus polisi Alihan Karınsız ile Nihat Adıgüzel, Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda Özkan Ö. yönetimindeki 01 ABK 332 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrilirken, polis memurları Karınsız ile Adıgüzel yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaralı polis memuruna ilk müdahalesini yaptığı sırada çevredeki vatandaşlar, güneşten korunmaları için kartonlarla gölgelik alan oluşturdu. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Özkan Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.