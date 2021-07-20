Kurban Bayramı'nda şehit ve yakınları unutulmadı

Adana Valisi Süleyman Elban, Kurban Bayramı'nda şehitleri ve ailelerini unutmadı.

Vali Elban ve beraberindeki ket protokolü önce şehit mezarlarını ziyaret edip, karanfil bırakıp dua etti. Kabristandaki şehit yakınlarının da bayramını kutlayıp onlarla sohbet eden Elban daha sonra şehit ailelerini evlerinde de ziyaret etti. Elban yaptığı açıklamada ise, “Ay yıldızlı bayrağımızı göklerde özgürce dalgalandırmak için bedel ödeyen tüm kahramanlarımızı Kurban Bayramı'nda rahmet, minnet ve dualarla yad ettik” dedi.

Ziyaretlere Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, çok sayıda protokol katıldı.

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