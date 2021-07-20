Kurbanlıklarını sokaklarda kestiler

Can ÇELİKGökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA´da bazı vatandaşlar, kentin birçok noktasına kurulan kesim alanına rağmen kurbanlıklarını iş yerlerinin önünde, sulama kanalı çevrelerinde ve yol kenarlarında kesti.
Kurban Bayramı´nın ilk gününde Adanalılar sabahın erken saatlerinde kurbanlıklarını kesmeye başladı. Kentin dört bir yanına kurulan kurbanlık kesim noktalarında yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar ise sağlık kurallarını hiçe sayarak kurbanlık hayvanlarını iş yerlerinin önünde, sulama kanalı çevrelerinde ve yol kenarlarında kesti. Çevreyi ve insan sağlığını hiçe sayan bu kişiler, kurbanlıklarını sulama kanallarının demir korkuluklarına ya da ağaçlara asarak yüzmesiyle ortaya istenmeyen görüntüler çıktı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Gökhan KESKİNCİ
2021-07-20 11:20:18
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