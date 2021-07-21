İtfaiye ekipleri leyleği kurtarıp su içirerek doğaya bıraktı Adana’da ağaçtaki ipe ayağı takılıp mahsur kalan leyleği itfaiye ekibi kurtarıp su verdikten sonra doğaya bıraktı

Adana’da ağaçtaki ipe ayağı takılıp mahsur kalan leyleği itfaiye ekibi kurtarıp su verdikten sonra doğaya bıraktı.
Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Sofudede Mahallesi'nde çamlık alanda hayvanlarını otlatan bir kişi çam ağacından leylek sesi geldiğini duydu. Ağaca doğru baktığında bir leyleğin ayağına takılan ipten dolayı çam ağacına takılı kaldığını gördü. Bunun üzerine vatandaş Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CanKur ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen CanKur ekipleri ağaca çıkarak leyleği kurtarma çalışması başlattı. Kısa sürede leyleğin ayağına takılan ipi kesip onun ağaçtaki esaretine son verdi. Ancak ağaçtan indirilen leyleğin ayağına dolaşan ip yerde yapılan müdahalenin ardından tamamen çıkartıldı. Günlerdir ağaçta mahsur kaldığı için aç ve susuz kalan leyleğe ekipler elleriyle su içirdi. Leylek daha sonra doğaya bırakıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.