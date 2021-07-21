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Ucuza kurbanlık almak isteyenler, bayramın 2'nci gününü bekledi

DHA

Ucuza kurbanlık almak isteyenler, bayramın 2'nci gününü bekledi


Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da ucuza kurban almak isteyenler, bayramın ikinci gününü tercih etti. Yoğunluğun yaşandığı pazarda, kurbanlık satan Musa Kaplan (23), "3 yıl oldu evde kaldım, gelin bu kardeşinize destek çıkın" diye bağırarak müşteri çekmeye çalıştı. Kaplan, gelen müşterilere, "Bu yıl da evde kalırsam, kaçıracağım" diye espri yaptı.
Kentteki kurban pazarlarında alışverişlerini Kurban Bayramı´na bırakanlar, yoğunluğa neden oldu. Bayram günlerinde fiyatların yüzde 10 düştüğü pazarda, ucuza kurbanlık almak isteyenler, sabahın ilk saatlerinde kurban pazarlarının yolunu tuttu. Kurbanlık almaya gelenlerle besiciler sıkı pazarlık yaptı.
Pazarda kurbanlık satan Musa Kaplan, "3 yıl oldu evde kaldım, gelin bu kardeşinize destek çıkın" diye bağırarak müşteri çekmeye çalıştı.
Musa Kaplan gelen müşterilere, "Kız üç yıldır beni bekliyor. İki kardeşimle birlikte burada çalışıyorum, başlık parasını biriktirmeye çalışıyorum" dedi.
"Bu yıl da evde kalırsam, kaçıracağım" diyerek espri yapan Kaplan´ın sattığı kurbanlıklardan satın alan Mehmet Kılınç ise, "Kardeşimizin evleneceğini duyunca geldik. Faydamız dokunsun diye kurbanlığı kendisinden aldık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-07-21 09:40:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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