Binlerce tavuk gençlerin geleceği oldu Tavuk yatırımı ile köyden kente göçmemek için mesai yapıyorlar

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Kaleyüzü Mahallesi'nde yaşayan Başoğlu ailesinin hobi olarak besledikleri tavuklar ekmek kapısı oldu.

10 çocuk babası Ramazan Başoğlu'nun tavuk hikayesi Adana Büyükşehir Belediyesinden bin gezen tavuğu hibe almasıyla başladı. Başoğlu tavukların yumurtası ve gübresini ekonomiye kazandırarak köyden kente göçün önüne geçerek, köyün geleceği gençlere iş imkanı sunmak için mesai yapıyor. Başoğlu, hem gençleri iş imkanı sunuyor hem de üniversite, ilk ve ortaöğretimde çocuklarını okutuyor. Köyde evlerinin bulunduğu boş araziyi hibe ile yatırıma çeviren Başoğlu gezen tavuk yumurtasına pandemide daha çok ilgi arttığını ifade ederek her gün bin yumurta üretimi ile kırsal kalkınma kooperatifi üyesi olarak Adana ve Kozan’da tüketiciye ulaştıklarını ifade etti.

Bin tavuktan doğal ortamda suni yem kullanmadan yumurta elde ettiklerini ve tavuk dışkısının gübre olarak ayrı bir ekonomik girdiye dönüştüğünü aktaran Başoğlu, “Toptan tanesini 75 kuruşu veriyoruz. Daha önceden köyde zaten evimizin önünde hobi olarak kendimiz için tavuk besliyorduk. Şimdi hibe aldık ve bunu köyde yatırıma dönüştürdük. Köyümüzün nüfusu 350400 hane. Daha önce madende çalışıyordum. Oğlum üniversitede okuyor ona destek için başladım. Talep yoğun. Getirisi iyi. Günlük bin yumurta oluyor. Bunun tadını alan market yumurtası almıyor” diye konuştu.

Balıkesir’de üniversitede İlahiyat bölümü okuduğunu aktaran Memet Ali Başoğlu (23) ise, “Babamla birlikte tavukçuluk yapmaya çalışıyoruz. Bu desteklerle birlikte köye ilgi arttı. Bu yatırım köyde yaşayan biri için çok güzel bir şey. Yeni bir iş imkanı olanağı. Daha önce bizim için tavuk yetiştirmek hobiydi. 500 tavukla başladık ve hibe ile çoğaldı” dedi.

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