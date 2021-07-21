Kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

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Adana’nın Pozantı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Süleyman Yılmaz yönetimindeki 01 AVH 28 plakalı kamyon, PozantıÇamardı kara yolunda karşı şeride geçerek 01 KE 469 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Yılmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan kamyondaki Süleyman Yılmaz’ın eşi Hatice ve çocukları Eray ile Ali, otomobil sürücüsü ve 2 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Adana ki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken Süleyman Yılmaz’ın kazadan hemen önce oğlu Eray’a ‘Frenimiz patladı, sıkı tutunun’ dediği öğrenildi.

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