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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kozan’da geri dönüşüm tesisinde yangın

İHA

Kozan’da geri dönüşüm tesisinde yangın

Adana’nın Kozan ilçesinde geri dönüşüm ve atık tesisinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.
Güneri Mahallesi'nde saat 21.30 sularında Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Yıldırım Geri Dönüşüm ve Atık Yağ Toplama tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesisten patlama sesleri duyan ve dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.
Olay yerine gelen Kozan Organize Sanayi Müdürü Fatih Aydın, Osmaniyeli bir yatırımcının 6 ay önce 3 milyonluk bir yatırımla tesisi aldığını ifade ederek, "Maalesef bayramın 2. günü böyle acı bir tablo ile karşı karşıyayız. Diğer tesislerin zarar görmemesi için elektrik kesintisi yapıldı. Elektrik kontağından olabilir içerde yanıcı madde olan bir tesis” dedi.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken, polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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