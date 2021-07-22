Kozan'da plastik fabrikasında yangın (2)

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SÖNDÜRÜLDÜ

Kozan'da bir plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. 2 bin metrekarelik fabrikayı küle çeviren yangının, yaklaşık 3 milyon TL'lik zarara neden olduğu belirtildi. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-07-22 01:34:13



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