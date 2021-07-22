Emniyet Müdürü İnci polis merkezlerini tek tek gezerek bayramlaştı

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Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, polis merkezlerini tek tek gezerek polislerle bayramlaştı.

Adana Emniyet Müdürü İnci, Kurban Bayramı boyunca emniyet mensuplarını yalnız bırakmıyor. İnci, bayramın birinci gününden itibaren ilçe emniyet müdürlüklerini ve polis merkezlerini ziyaret edip polislerle bayramlaştı. Bayramlaşma sırasında polis memurları ile sohbet eden İnci’ye ziyaretlerinde emniyet müdür yardımcıları ve bazı şube müdürleri de eşlik etti.

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