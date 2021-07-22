Otomobille taksi çarpıştı: 3 yaralı

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADANA, (DHA)- ADANA'da taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Tekin Özerk yönetimindeki 01 AHD 664 plakalı otomobille karşı yönden gelen Nuri Sever yönetimindeki 01 T 0791 plakalı taksi çarpıştı. Kazada taksi şoförü Sever ile ismi belirlenemeyen yolcusu ve otomobildeki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2021-07-22 12:30:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.