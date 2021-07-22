Kurbanlık keçinin damdan düştüğü anlar, kamerada

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ADANA, (DHA)ADANA'da sahibi tarafından 2 katlı binanın damına çıkarılan keçi, düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde bir vatandaş, Kurban Bayramı için satın aldığı keçiyi 2 katlı evlerinin damına çıkardı. Damı çevreleyen duvarın üzerine çıkan keçi, düştü. Yere düşen keçi, ayağa kalkıp yürümeye başladı. Bu sırada evin altında bekleyen kişi, keçiyi yakaladı. O anları bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2021-07-22 14:06:34



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