Yaralı bulunan saz kedisi, 4 ay sonra doğal yaşam alanına bırakıldı



ADANA, (DHA)TÜRKİYE'de nesli tehlike altında olan 4 ay önce Adana'nın Karataş ilçesinde yaralı halde bulunan saz kedisi, tedavisinin ardından Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na bırakıldı.

Karataş ilçesi Yüzbaşı Mahallesi´nde 15 Mart günü yaralı halde bulunan saz kedisi, Vali Süleyman Elban´ın talimatıyla tedaviye alındı. Saz kedisi, tedavisi yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana Şube Müdürlüğü tarafından rehabilitasyon süresince titizlikle takip edildi. Saz kedisi, Vali Elban´ın katılımıyla Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na bırakıldı.

Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Karataş Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda saz kedisiyle ilgili izleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türün doğal ortamında neslinin devamlılığını sağlamak amacıyla 2013 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce onaylanan Tür Eylem Planı ile saz kedisi Karataş-Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası´nda fotokapanla izleme çalışmaları sonucunda 71 birey olduğu tespit edilmiştir. 2019-2020 yılları arasında yapılan fotokapanla izleme çalışmalarında ise yaklaşık 100 birey olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca türün yayılış alanının geniş bir alana yayıldığı 2019 Ekim ayında Yumurtalık Milli Parkı Çamlık ormanı içine yerleştirilen fotokapanlar 2020 Mayıs ayına kadar alanda aktif çalışmıştır. Görüntülerin incelenmesi neticesinde 3 yeni saz kedisi tespiti yapılmıştır. Özellikle saz kedisinin diğer türlerle olan ilişkisini tespit etmek amacıyla 9 Haziran 2020'de Akyatan ormanına 8 adet fotokapan kurularak 2020 Ekim ayında alandan alınan fotokapan görüntülerinde saz kedilerinin çakallarla rekabet içinde olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca Tür Koruma Eylem Planı çalışmalarıyla saz kedisinin neslinin devamı için alanda sıkı bir koruma çalışması yürütülmektedir."DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2021-07-22 18:03:50



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