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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çukurova'da ayçiçek tarlasında çifte bayram

İHA

Çukurova'da ayçiçek tarlasında çifte bayram

Çukurova’nın bereketli topraklarına ekilen ayçiçeğinde hasat başladı.
Çukurova’da yağış ile bu yıl üreticilerin yüzleri güldü. Üretici Ersan Tokuş, tarımda mısır ve buğdayda artan maliyetler ve kuraklık nedeniyle çiftçinin ayçiçeğine yöneldiğini ve verimde yüz güldürücü sonuçlar aldıklarını kaydetti. Tokuş, henüz açıklamayan ayçiçeğinin alım fiyatı için çiftçinin yüzünü güldürecek rakamlar beklediklerini ifade etti. Adana’nın Kozan ilçesi İdem Mahallesi'nde binlerce dönüm ata mirası toprakları tarıma kazandırmak için mesai yapan Tokuş, bu yıl 10 bin dönüm araziye kuraklık ve maliyet nedeni ile ayçiçeği ekimi yapıldığını kaydetti. Tokuş, bölgesel olarak yağış alan ve verimi ile yüz güldüren ayçiçeğinde bayramda çiftçilerin Çukurova topraklarında yoğun mesai yaptığını ifade etti. "İdem Mahallesi'nde çiftçinin bayramı tarlada olur" diyen Tokuş, "Ata dede yurdu topraklarda ülke ekonomisine destek olmak için üretmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Ayçiçeğinde yağış alan bölgelerde verim yüksek
Tokuş, “Çukurova’da ayçiçek hasadımız başladı. Bu sene verim beklediğimiz gibi yüksek. Kırsalda dönümde 200 kilogram verim alındı. Bayramda ovada 300 kilogram verim alıyoruz” dedi.
Tokuş, yaklaşık 12 bin dönüm arazide ayçiçek ekimi yapıldığını belirterek, "Pamuk ve mısır yerine ayçiçekte maliyet düşük olması ile ekim yüksek oldu. Ama kuraklık ayçiçeğini etkiledi. Kuraklığı en çok ayçiçeklerinde gözlemliyoruz. Kurak olmayan yerlerde ayçiçek büyük, kurak olan yerlerde ise ayçiçek küçük oluyor. Bu yılki hasadımız bereketli olsun. Çiftçinin bayramı tarlada. İnşallah açıklanan fiyatlar ile çok büyük emekle yetiştirdiğimiz ürünlerde çifte bayram yaparız” diye konuştu.
Kozan Ticaret Borsası'nda ayçiçek alımı yapan üretici Ertan Tokuş ise, sulanan ve sulanmayan tarlada büyük verim farkı olduğunu ifade ederek, “Ayçiçek yağı olması için fabrikalara ayçiçeklerin yolculuğu başladı. Hasat yapılan tarlalarda şu an verim güzel, çiftçimiz verimden mutlu. İnşallah açıklanacak fiyatlar ile çiftçimizin yüzü bir kez daha gülecek” dedi.

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