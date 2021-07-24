Elektrik direğinde feci ölüm

Adana’da elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi 3098 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Selçuk Sayıcı (30) sokaktaki elektrik direğine çıktı. Burada kabloları kontrol ederken akıma kapılan Sayıcı, direkte asılı kaldı. Sayıcı'nın yardımına mahalle sakinleri koştu. Durumun sağlık, CANKUR, Toroslar Elektrik Dağıtım ve polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler elektrik akımını keserken, CANKUR ekipleri şahsı elektrik direğinden indirdi.
Ambulansa alınan Sayıcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.