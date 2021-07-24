3 kişilik panelvandan 19 kişi çıktı Deniz keyfi cezayla sonlandı

Adana’da sürücü hariç 2 kişi taşıma kapasitesi olan panelvandan 19 kişi çıktı. Şahısların Mersin’de denize girdikleri ve Gaziantep’e dönüş yolunda oldukları öğrenildi.
Olay, TarsusAdanaGaziantep (TAG) otoyolu üzeri Adana mola tesisleri civarında meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri yabancı uyruklu Abdo Semis yönetimindeki 27 MA 9956 plakalı panelvanı şüphelenip durdurdu.
Ekipler, yaptığı incelemede sürücü hariç 2 kişi taşıma kapasitesi olan panelvanın toplamda 19 kişiyi taşıdığını fark etti.
Ekipler sürücü Abdo Semis’e 1452 TL para cezası uyguladı. Ayrıca araçta bulunan kişilere sosyal mesafe kuralına uymamaktan idari para cezası uygulandı. Şahısların Mersin’de denize girdikleri ve Gaziantep’e dönüş yolunda oldukları öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.