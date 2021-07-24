Adana Demirspor, yeni sezon formalarını tanıttı

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 20212022 sezonunda giyeceği formalarını sosyal medyada tanıttı.

Kulübün sosyal medya hesabından 19.40’da yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"20212022 sezonu formalarımız 25 Temmuz Pazar gününden itibaren tüm Adana Demir Store mağazaları ve adanademirspor.com.tr'de satışta. Lisanslı ürün al, kulübüne destek ol.”

Mavilacivertli ekip, yeni sezonda siyah, beyaz ve mavilacivert çubuklu formaları giyecek.

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