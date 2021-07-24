Adana'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı



Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ellerinde pompalı tüfek olan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler etrafa ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar sonucu 1´i ağır 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin mahalleyi ablukaya almasıyla sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-07-24 23:11:22



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