Adana Demirspor, Stambouli´yi renklerine bağladı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Fransız orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli´yi renklerine bağladı.

Transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olan ve dünya yıldızlarını kadrosuna katan Adana Demirspor, orta sahasını Benjamin Stambouli ile güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Montpellier altyapısında yetişen, sırasıyla Tottenham, Paris Saint-Germain ve Schalke 04 formalarını terleten 30 yaşındaki ön libero ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-07-26 15:57:16



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