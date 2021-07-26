Kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle sevk edildi

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Güven ÖZGÜL/ALADAĞ (Adana), (DHA)ADANA'nın Aladağ ilçesinde kalp krizi geçiren Bahrettin Yalçın (65), ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.

Kent merkezinden yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Aladağ ilçesinde yaşayan Bahrettin Yalçın, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kontrolde kalp krizi geçirdiği saptanan Yalçın için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Buradaki doktorların, kalp damarlarının tıkandığı belirlediği Yalçın, ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Bahrettin Yalçın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DHA-Sağlık Türkiye-Adana / Aladağ Güven ÖZGÜL

2021-07-26 16:15:03



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