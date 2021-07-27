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Adana merkezli internetten dolandırıcılık operasyonu: 27 gözaltı Aralarında polis, asker ve hakim gibi farklı meslek gruplarına mensup 93 kişinin parasını dolandırdığı belirlenen kişilerin yakalanması için 8 ilde operasyon düzenlendi

İHA

Adana merkezli internetten dolandırıcılık operasyonu: 27 gözaltı Aralarında polis, asker ve hakim gibi farklı meslek gruplarına mensup 93 kişinin parasını dolandırdığı belirlenen kişilerin yakalanması için 8 ilde operasyon düzenlendi

Adana merkezli 8 ilde gerçekte olmayan ürünleri internet sitelerinde sahte satış ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 37 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla, gerçekte olmayan oto yedek parça, telefon, bilgisayar, ekran kartı gibi elektronik eşyaların sahte satış ilanını vererek dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada aralarında polis, asker ve hakim gibi farklı meslek gruplarına mensup 93 kişinin 250 bin lira tutarında dolandırıldığı belirlendi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle ilan dolandırıcılığı" yaptığı değerlendirilen 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, Konya ve Kütahya'da zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 27 kişi, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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