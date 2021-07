Tarihi 5 Ocak Stadı millet bahçesi olacak, koltukları 'hatıra' için satılacak

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA Demirspor ve Adanaspor takımlarına ev sahipliği yapan, 83 yıllık 5 Ocak Fatih Terim Stadı, 19 Şubat´ta Yeni Adana Stadı'nın hizmete açılmasıyla kapılarını kapattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın açıkladığı, yerine millet bahçesi yapılacak olan stattaki yaklaşık 20 bin tribün koltuğu, taraftarlara hatıra kalması için sembolik fiyatla satışa çıkarılacak.

Yeni Adana Stadı'nın bu yıl hizmete açılmasıyla kapılarını kapatan 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nın yerine millet bahçesi yapılması için gerekli çalışmalar başladı. Tarihi stadın çimleri, kısa süre önce söküldü, yıkım işlemlerinin başlamasına da sayılı günler kaldı. Taraftarların pek çok anı biriktirdiği stadın tahliye ve yıkım işlemleri ihalesini alan firmanın sahibi Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, tribündeki koltukların kısa sürede söküleceğini söyledi. Adanalı taraftarlara hatıra olması adına koltukların sembolik fiyatla satışa çıkarılacağını belirten Karslıoğlu, duyurunun yakında yapılacağını belirtti.

`BU KOLTUKLARDA BİNLERCE ANI BİRİKTİ´

5 Ocak Fatih Terim Stadı´nda acısıyla tatlısıyla binlerce anı biriktiğini kaydeden Mustafa Karslıoğlu, Adana Demirspor ve Adanaspor taraftarlarının statla duygusal bağlarının olduğunu söyledi. Kentin yeni stadyuma kavuşmuş olmasının mutluluk verdiğini dile getiren Karslıoğlu, "5 Ocak Adanalılar için duygusal anlamlar taşıyor. Biz de bundan dolayı tribündeki koltuklar, her iki takımın taraftarına hatıra kalsın istedik. Sembolik bir rakamla alıp evlerine koyabilecekler. Ali Sami Yen Stadı´nın yıkımında biliyorsunuz ki bu fiyatlar çok yüksekti fakat biz bunun bir 'hediye' niteliği taşımasını istiyoruz. Onun için küçük bir fiyat olacak. Zaten bu koltuklara fiyat biçilemez. Tarih kokan bu koltuklar takımlarına canı gönülden bağlı Adanalı taraftarlar için evlerinin bir köşesinde güzel bir hatıra olacak" diye konuştu.

Takımının maçlarını 13 yıldır kesintisiz olarak 5 Ocak Stadı´nda izlediğini anlatan Adana Demirspor taraftarı Ferhat Yıldırım ise koltukların anı olarak taraftarlara satılacak olmasının çok anlamlı hareket olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

