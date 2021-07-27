Ters ev gezi turlarının da listesinde Başkan Kocaispir: "Yüreğir ilklerle tanışmaya devam edecek"

Yüreğir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi içerisinde hizmete açılan ters eve ziyaretçi akını devam ediyor. Açıldığı günden bu yana 29 bin 700 kişinin ziyaret ettiği ters ev gezi turlarının da listesine girdi.

Farklı konseptiyle dikkat çeken ters evde, profesyonel ekipmanlar kullanılarak zemine yani tavana sabitlenen eşyalar, görenleri şaşkına çeviriyor. Tavan ve çatının yerde, yerde olması gereken ev eşyalarının ise tavanda olması nedeniyle ziyaretçiler eğlenceli ve ilginç fotoğraflarla bu anıyı ölümsüzleştiriyorlar.

Bölgede ilk olması ve her kesime hitap etmesi nedeniyle yoğun ilgi gören ters ev ziyaretçileri her geçen gün artmaya devam ediyor. Haziran ayında 16 bin kişinin ziyaret ettiği ters evi Temmuz ayında ise bu güne kadar 13 bin 700 kişi daha ziyaret etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Ters eve vatandaşlarımızın yoğun ilgisi artarak devam ediyor. Adana’nın yanı sıra farklı illerden gelen vatandaşlarımızın da uğrak yeri oldu. Bunun yanı sıra bölgemizde faaliyet gösteren anaokulu ve kreşlerimizde eğitim gören çocuklarımız da ters evi ziyaret ediyorlar. Yüreğir’de insana dokunan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

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