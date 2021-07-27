Adana'da orman yangını (1)

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Uğur SELÇİK/ ADANA, (DHA)ADANA'nın merkez Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sarıçam ilçesi Hakkıbeyli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına 5 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ve karadan müdahale başlattı. Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüme riski taşıyan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Uğur SELÇİK

2021-07-27 16:36:18



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