Adana Kozan'daki orman yangını söndürüldü

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Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Horzum Yaylası bölgesinde saat 14.00 sularında çıkan yangına, 45 orman yangın söndürme işçisi, 2 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankı ile müdahale edilerek söndürüldü.

1 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışması sürüyor.

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