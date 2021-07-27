Kozan'da orman yangını (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Horzum bölgesinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 1 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan Kozan'ın komşu ilçesi Feke'ye bağlı Tokmanaklı Mahallesi'nde de orman yangını çıkarken, yaklaşık 100 metrekarelik alanı etkiledi ve alevler kısa sürede söndürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-07-27 17:40:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.