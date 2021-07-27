Yangında mahsur kalan sansar yavrularını orman işçileri kurtardı

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Adana’da çıkan orman yangınında mahsur kalan 2 sansar yavrusu orman işçileri tarafından kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Gökbuket mevkiinde orman yangını çıktı. Yangına, 5 helikopter, 20 arazöz, 15 su tankı ve iş makinaları ve 200 personel müdahaleye başlanmıştı. 34 saatin ardından yangın kontrol altına alındı. Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ettikleri sırada 2 sansar yavrusunun mahsur kaldığını fark etti. Bunun üzerine orman işçileri 2 sansar yavrusunu yanmaktan son anda kurtardı. Orman işçileri kurtardıkları yavrulara su verdi.

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