Karı koca dolandırıcı Adana merkezli 8 ilde yapılan operasyonda, internete ilan vererek yaklaşık 500 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden çete liderinin karısının de dolandırıcılıktan gözaltına alındığı ortaya çıktı

Adana merkezli 8 ilde yapılan operasyonda, internete ilan vererek yaklaşık 500 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden çete liderinin karısının de dolandırıcılıktan gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine yaklaşık 3 ay önce, internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla, gerçekte olmayan oto yedek parça, telefon, bilgisayar, ekran kartı gibi elektronik eşyaların sahte satış ilanını vererek dolandırıcılık yapan bir çetenin olduğunu yönünde şikayet aldı. Bu şikayet üzerine polis harekete geçti. Yapılan araştırmada aralarında farklı meslek gruplarına mensup yaklaşık 500 kişiden yüzbinlerce lira tutarında dolandırıldığı belirlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle ilan dolandırıcılığı" yaptığı değerlendirilen çete liderliğini Serkan T.’nin yaptığı 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, Konya ve Kütahya'da zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 30 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Serkan T.’nin eşi Kübra T.’nin de olduğu ortaya çıktı. Kübra T.’nin eve hanımı olduğu kocası gibi onun da vatandaşları sahte ilan vererek dolandırdığı öne sürüldü. Karı kocanın dolandırıcılığı bir meslek haline getirdikleri günde yaklaşık 5 kişi dolandırarak günlük 500 lira para kazandıkları iddia edildi.

Bu arada gözaltına alınan 30 kişi, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor. Polis baskın sırasında evlerde yaptığı aramada çok sayıda harddisk, bilgisayar, cep telefonu ile 5 bin 900 lira ve altın ele geçirdi.

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