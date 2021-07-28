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Çaldığı elektronik eşyaları sattı, parayı sayarken görüntülendi

DHA

Çaldığı elektronik eşyaları sattı, parayı sayarken görüntülendi


Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA´da bir evden elektronik eşya çalan Mert B. (21), yakalandı. Mert B.'nin çaldığı eşyaları bir iş yerine, 5 bin TL'ye sattıktan sonra paraları sayıp cebine koyduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi´nde meydana geldi. Mert B., sahiplerinin olmadığını fırsat bildiği evin, kapısının kilidini kırıp, içeri girdikten sonra bazı elektronik eşyaları çalıp kaçtı. Bir süre sonra evine gelen, ismi açıklanmayan ev sahibi, kapı kilidinin kırılıp eşyalarının çalındığını fark edince polise haber verdi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin Mert B. olduğunu belirledi.
İTİRAF ETTİ
Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Mert B.'nin çaldığı eşyaları bir iş yerine sattığını tespit etti. Mert B.'nin Kocavezir Mahallesi'nde bir evde saklandığını saptayan ekipler, eve baskın yaptı. Polisi görünce kaçan Mert B., kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Mert B., sorgusunda suçunu itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Mert B.´nin çaldığı eşyaları 5 bin TL'ye sattıktan sonra parayı sayıp cebine koyması ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-07-28 11:43:21

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