Feke'de orman yangını

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Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Feke'nin Akoluk Mahallesi'nde, Hopka Dağı eteğindeki ormanlık alanda, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, karadan ve havadan başlattığı söndürme çalışmaları sürüyor.

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