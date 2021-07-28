Adana'da orman yangını

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Adana’nın merkez Çukurova ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Çukurova'ya bağlı Salbaş Mahallesi'nde ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Feke ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'nde çıkan orman yangınının ise kontrol altına alındığı bildirildi.

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