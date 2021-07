Izgaralık kanadın kilosu 38, bonfilenin 25 lira oldu Kasaplar ve tavukçular ihracat ile üretimin eşit oranda artmasını istedi Adana Perakendeci, Kasaplar, Tavuk ve Balık Eti Satıcıları Odası Başkanı Murat Yağmur: “Adana’daki günlük 10 milyon kesim 5 milyona düştü”

Tavuk fiyatlarında artış sürerken ızgaralık kanadın kilogram fiyatı 38 liraya, bonfilenin kilogram fiyatı ise 25 liraya kadar yükseldi. Kasaplar ve esnaflar ihracat ile tavuk üretiminin eşit oranda artması gerektiğini söyledi.

Geçen sene yaşanan yumurta fiyatlarının artışıyla birlikte tavuk fiyatlarında da artış meydana geldi. Devletin desteklemeleriyle yumurta fiyatları belli bir standarda gelirken beyaz etteki artış ise sürmeye devam etti. Türkiye’de ise beyaz et ihracatı her geçen gün arttı.

Şubat ayında ortalama 12 TL olan tavuğun kilogram fiyatı Temmuz ayında ortalama 20 TL'ye kadar çıktı. Izgaralık kanatın kilogram fiyatı 38 liraya, bonfilenin kilogram fiyatı ise 25 liraya kadar yükseldi.

Adana Perakendeci, Kasaplar, Tavuk ve Balık Eti Satıcıları Odası Başkanı Murat Yağmur, geçen sene Adana’da günlük 10 milyon tavuk kesimi olduğunu şimdi ise bu rakamın 5 milyona düştüğünü öne sürerek, “Tavuklar ihracata gönderiliyor. Biz ihracata karşı değiliz. Gönderilsin, ülkemiz kalkınsın ama besleyicilerimiz de kümeslerini arttırsın. Kümesler fazla olduğu zaman hem esnafımız rahatça tavuk alabilir hem de vatandaşlarımız ucuz tavuk yerler. Geçen yıl baget fiyatları 89 lirayken şimdi 16 lira. Adana’da günlük 10 milyona yakın kesim yapılıyordu. Şu anda ise bu rakam 5 milyona düştü. Onun da 4 milyonu ihracata gidiyor 1 milyonu iç piyasada kalıyor. Bu yetersiz” diye konuştu.



“Büyük üreticiler kümes sayısını yarıya düşürdü”

Kentte uzun yıllardır toptan ve perakende tavuk satan esnaf Halil Güzelgül, “Tavuk fiyatları son 3 ayda yüzde 30 arttı. Amerika, İran’a üretim ambargosu koydu. İran’da tavuğu Türkiye’den almaya başladı. İran Türkiye’den tavuk alınca kalan tavukta bize yetmiyor. Tabi ki ihracat bize faydalı. Biz ülkesini seven insanlarız ama ihracat olurken büyük üreticiler üretimi kısıyor ve fiyatlar yükseliyor. Hem tavuk ihracatı hem de fiyatlar yükseliyor. 5060 kümesi olan büyük üreticiler kümes sayısını yarıya düşürdü. Bunu da fiyatlar yüksek kalsın diye yaptı. Hükümetimizin adım atmasını istiyoruz” dedi.

Tavuk dönerci Mehmet İkram Taş, kent genelinde döner fiyatlarının 89 liradan 1415 liraya çıktığını söyledi. Taş, “Tavuklarımızın çoğu ihracata gidiyor. İstiyoruz ki ihracat biraz azalsın. Üretimin artmasını istiyoruz, ihracatın da biraz düşürülmesini istiyoruz. Daha dün bile tavuk fiyatlarına zam geldi” ifadelerini kullandı.

Kebapçı Uğur Aydın ise son dönemde yaşanan artışın geçmiş yıllarda yaşanmadığını, ihracatla üretimin eşit oranda artması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.